Presidio antidroga in stazione a Varedo con Giunta e consiglieri. Giovedì sera dopo il Consiglio comunale, il sindaco Filippo Vergani ha organizzato il sit in vicino al muretto divenuto la porta di accesso all’area Snia

Dopo il sopralluogo nell’area Snia di una settimana fa, il presidio serale in stazione. Non molla il sindaco Filippo Vergani nell’intento di tenere alta l’attenzione sul problema dell’area industriale dismessa, divenuta zona franca di spacciatori, tossici, delinquenti ma anche tanti disperati. Giovedì sera, finito il Consiglio comunale, il primo cittadino, il suo vice Fabrizio Figini, insieme agli altri componenti della Giunta, consiglieri di maggioranza e opposizione si sono recati in stazione. Accompagnati dalla Polizia locale hanno raggiunto la banchina adiacente al muretto confinante con l’area Snia, da dove è facile scavalcare per entrare nella città fantasma.

Problema segnalato al sottosegretario

«Siamo qui per dare un ulteriore segnale della nostra presenza – ha premesso Vergani – purtroppo conosciamo bene il problema ma non possiamo risolverlo. Ho incontrato il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni e gli spiegato la situazione, ha detto che verrà per un sopralluogo». Mentre era in corso il presidio: alcuni probabili frequentatori dell’area dismessa, una volta scesi dal treno sono rimasti spiazzati nel vedere così tante persone sulla banchina in tarda serata, quindi hanno tirato dritto. Quando poi in stazione è tornato il deserto, due uomini si sono avvicinati al muretto e con un balzo sono entrati nella vecchia Snia.

Identificate 12 persone dai carabinieri

Da giorni i carabinieri stanno tenendo sotto stretta sorveglianza la stazione, Sempre giovedì hanno fermato e identificato 12 persone in prossimità dell’area Snia. Il controllo è avvenuto in orario diurno. Di queste una è stata denunciata per aver violato il foglio di via, due sono state segnalate come assuntori di sostanze stupefacenti, una invece destinataria del foglio di via.