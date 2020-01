Presunti ladri al negozio di elettrodomestici, massiccio intervento dei Carabinieri. L’allarme a Meda è scattato intorno alle 17.30.

Non appena è partita la chiamata da via Rho alle forze dell’ordine, gli uomini dell’Arma si sono immediatamente mobilitati. Sul posto si sono portate cinque gazzelle dei Carabinieri da Meda, Seveso e Seregno. E’ intervenuta anche un’ambulanza della Croce Bianca di Cesano per una 21enne che si è sentita male ed è poi stata trasferita all’ospedale di Desio. Indagini in corso.