Primavera ed estate all’Oasi Lipu: ricco programma tra visite, giochi e laboratori. Tante attività già da questa domenica e fino a luglio 2019.

Il calendario degli appuntamenti per la stagione primavera-estate presso l’Oasi floro-faunistica cesanese gestita dalla Lipu, in via Don Orione 43, propone una serie di iniziative di diversa natura per soddisfare le differenti aspettative.

Fiore all’occhiello nel settore ambientale di Cesano e dell’intera area territoriale, l’Oasi Lipu sa trovare momenti attrattivi per ogni stagione, in grado attirare l’attenzione di un pubblico di piccoli e adulti. Da marzo a luglio 2019, il programma propone visite domenicali e in notturna, laboratori e giochi rivolti ai più piccoli, momenti specifici quali la festa delle Oasi e delle Riserve Lipu, la prima domenica di maggio e la III° edizione di “Tra Arte e Natura”, una visita guidata alla scoperta dei luoghi storici che legano l’Oasi al Palazzo Arese Borromeo.

Tante date disponibili per le visite guidate alla scoperta della Natura dell’Oasi Lipu accompagnati dai volontari. Il programma prevede appuntamenti dalla prossima domenica e fino a fine luglio. Il ritrovo per chi volesse partecipare è presso il Centro visite guidate 15 minuti prima della partenza. Le passeggiate guidate hanno una durata di due ore e sono l’ideale dai sei anni in poi. Donazione a partecipante: € 3,50; bambini e soci Lipu € 2. Gratuito per i bambini iscritti alla Lipu. Gradita prenotazione

Da provare anche le visite guidate in notturna alla ricerca di civette, allocchi e altri piccoli abitanti del bosco. Ecco le date disponibili e le modalità di partecipazione:

Ritrovo presso il Centro Visite “Langer” 15 minuti prima della partenza. Durata attività circa 2 ore. Rivolta ad adulti e bambini dai 6 anni. Donazione a partecipante: € 5; Soci Lipu e bambini € 3. Prenotazione obbligatoria, posti limitati.

Oltre alle visite guidate nel mese di aprile ci sarà anche la possibilità di partecipare a giochi organizzati dedicati ai ba,mbini della scuola dell’infanzia accompagnati dai genitori.

Durata attività circa 2 ore. Donazione a coppia (bambino + genitore): € 6; Soci Lipu € 4.

Prenotazione obbligatoria, posti limitati.

Esplorazioni in Oasi e attività in laboratorio rivolte ai bambini della scuola primaria.

Si segnalano anche le seguenti iniziative speciali. Domenica 5 maggio è in programma la “Festa delle Oasi e delle Riserve Lipu”, un evento annuale organizzato in tutte le Oasi Lipu d’Italia per riscoprire insieme la bellezza della natura. Il programma dettagliato lo potete trovare su www.oasicesanomaderno.it

Domenica 12 maggio invece l’Oasi vi aspetta con la terza edizione di “Tra Arte e Natura”: una visita guidata alla scoperta dei luoghi storici che legano l’Oasi al Palazzo Arese Borromeo.

Ore 10:00 Ritrovo Info Point di Palazzo Arese e visita

Ore 12:30 Pranzo al sacco presso area pic-nic Oasi Lipu

Ore 14:30 Ritrovo Oasi Lipu e visita guidata

Per info e prenotazioni: tel. 0362 546827; e-mail: oasi.cesanomaderno@lipu.it