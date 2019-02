Principio d’incendio in una abitazione a Seveso: intervengono i pompieri e i Carabinieri. Fortunatamente nulla di grave. Ambulanza sul posto a scopo precauzionale.

Principio di incendio in una abitazione a Seveso

Vigili del Fuoco, Carabinieri e ambulanza, nel tardo pomeriggio di oggi, alle 17.30, per un principio d’incendio in una abitazione a Seveso. In base a quanto ricostruito l’allarme sarebbe scattato poco dopo le 17 per un fumo denso che gli inquilini di un appartamento posto in via Confalonieri hanno notato uscire dalla cappa della cucina.

Intervengono i Vigili del Fuoco

Sul posto si è portata una squadra di Vigili del Fuoco proveniente da Seregno, assieme ai Carabinieri di Meda e all’ambulanza dei volontari di Seregno soccorso.

Allarme rientrato

Fortunatamente all’arrivo dei pompieri l’allarme era già rientrato e dopo un breve controllo nell’appartamento la squadra è rientrata. Così come l’ambulanza: nessuno infatti è rimasto ferito o intossicato. Solo un brutto spavento risoltosi nel migliore dei modi.