Processo sulla vendita di Villa Bagatti tutti assolti. Nella sentenza emessa ieri pomeriggio in tribunale a Monza il fatto non sussiste

Lunghi abbracci e grandi sorrisi dopo il pronunciamento della sentenza nel processo che si è concluso ieri pomeriggio, martedì 26 febbraio. Il tribunale di Monza ha dato ragione alla difesa assecondando le richieste di assoluzione: non c’è stata nessuna corruzione e nessuna perizia gonfiata nell’operazione immobiliare di Villa Bagatti a Varedo.

Vicenda che si trascinava da sei anni

La vicenda si trascinava da quasi sei anni. Alla sbarra quattro persone e due società. La storica dimora acquistata dal Comune era balzata al centro delle cronache giudiziarie in seguito a un’indagine della guardia di Finanza scaturita da un esposto del 2011 dell’allora sindaco appena insediato, Diego Marzorati. Secondo l’accusa, la Villa era stata pagata il doppio del suo valore di mercato: 6 milioni anziché 3.

Nessun illecito

Assolti perché il fatto non sussiste Giacomo Fantoni e Federico Borsani, amministratori delle società Loco Varadeo e Arbo, proprietarie della villa. Assolto anche Antonio Emanuele Padoan, all’epoca presidente della Commissione risorse territoriali e consigliere comunale di maggioranza, nonché progettista delle due società. Assolto pure Dario Morlini, l’architetto incaricato dal Comune della stima sull’immobile ed ex assessore del Comune di Muggiò. Nessuno ha tratto illecito profitto dall’operazione.

Le richieste del pm

Il pm Franca Macchia aveva chiesto la condanna a tre anni per Padoan e Fantoni, 2 anni e mezzo per Morlini e l’assoluzione di Borsani. Oltre al pagamento di 60mila euro per le due società e la confisca di 3 milioni, cioé la cifra che sarebbe stata sborsata in più per la villa, e dei compensi che avrebbero ricevuto gli imputati per la vendita. Il giudice ha ora revocato il sequestro preventivo di queste somme. Nel procedimento il Comune si era costituito parte civile chiedendo un risarcimento di 6 milioni.

