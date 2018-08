Via Dante a Triuggio ripulita dai rifiuti.

“A varie tappe cerchiamo di tenere pulito il territorio” spiega il sindaco Pietro Cicardi. Mercoledì mattina è stato organizzato un intervento di pulizia straordinaria di via Dante. A fianco del primo cittadino la vice, Iride Funari, l’assessore Roberto Malvezzi, i dipendenti comunali e rifugiati politici ospitati sul territorio. Tutti hanno provveduto alla pulizia straordinaria di una delle strade più frequentate.

La via in questione era già stata ripulita dai volontari civici ad aprile in occasione delle Pulizie di Primavera. Nonostante questo, dopo il taglio del verde da parte della Provincia, è emersa pattumiera varia. Anche interi sacchetti di rifiuti, che hanno reso necessaria una pulizia straordinaria. Durante la mattinata sono stati raccolti 10 sacchi di rifiuti e 2 secchi di vetri.

“Abbiamo trovato un po’ di tutto – ha aggiunto il primo cittadino – A settembre riproporremo l’iniziativa “Puliamo il mondo” con gli Amici della Natura”.

