Provoca incidente e si allontana dicendo: “Scusate, devo andare in aeroporto”.

Provoca incidente a Meda

E’ successo qualche giorno fa a Meda, nel quartiere Polo, e il responsabile è un 21enne di Sondrio. In base a quanto ricostruito, il giovane, a bordo di una “Hyundai I10”, poco prima delle 9 stava percorrendo via Tre Venezie per dirigersi verso la Milano Meda. Giunto alla rotonda, invece di imboccare lo svincolo verso la Superstrada, si è diretto verso il centro. Accortosi dell’errore ha pensato bene di ingranare la retromarcia, non accorgendosi che proprio in quel momento, a bordo di una “Smart”, stava sopraggiungendo una medese classe ’76. L’impatto è stato piuttosto violento e le auto si sono danneggiate.

“Scusate ma devo andare in aeroporto”

Il giovane, sceso dall’abitacolo, invece di sincerarsi delle condizioni della donna, le avrebbe lasciato rapidamente i suoi dati e si sarebbe allontanato, dicendo “Scusa ma devo partire, devo andare in aeroporto”. La donna fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze e si è recata personalmente in ospedale qualche ora dopo, con dolori e contusioni. Ha inoltre comunicato quanto avvenuto agli agenti della Polizia locale, che sulla base del nominativo e dei dati forniti, hanno avvisato i colleghi di Sondrio, i quali a loro volta hanno rintracciato il giovane, che avrebbe riferito di essere in partenza per l’estero. Se al suo ritorno non si presenterà in comando rischia di beccarsi una denuncia.