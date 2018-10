Quindici incidenti in tre giorni lungo la superstrada Valassina a causa della pioggia. E’ stato un fine settimana nero per gli agenti della Polizia stradale di Seregno che hanno rilevato tutti i sinistri.

Quindici incidenti in tre giorni

La maggior parte degli incidenti sono avvenuti all’altezza dei noti “curvoni” di Briosco e Lissone. Come quello di sabato notte, avvenuto tra Lissone e Desio, in direzione Lecco. Una barista di 25 anni di Giussano, V.C., era alla guida di una Daewoo Matiz quando ha perso il controllo del veicolo. Con lei a bordo c’era un’amica, G.Z., 21enne di Varedo. Dopo aver sbandato la conducente è finita contro il new jersey, entrambe sono state trasportate in ospedale per essere sottoposte ad accertamenti.

Fuori strada anche un’auto infermieristica

Domenica mattina, intorno alle 7.15, un’auto infermieristica della Croce Rossa di Monza è finita in un canale di scolo. L’incidente è avvenuto tra Giussano e Briosco in direzione Lecco. Alla guida del mezzo, un Renault Koelos, A.C., 28enne di Monza, sottoposto all’alcoltest che ha dato esito negativo. Con lui viaggiava C.P., 18enne di Monza rimasta intrappolata nell’abitacolo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Carate Brianza e Seregno che hanno estratto la ragazza dalle lamiere dell’auto. Lo svincolo è rimasto chiuso fino alla bonifica del tratto.

Schianto anche a Desio

Sempre domenica, intorno alle 14.50, si è verificato un altro incidente all’altezza di Desio allo svincolo in direzione di Milano. Coinvolti due veicoli: la Kia Picanto di H.P., 40enne, commessa, di origini dominicane, residente a Limbiate. La Fiat 500 di A.P., 21enne, neopatentato residente a Nicotera. Entrambi sono finiti in ospedale in condizioni non gravi.