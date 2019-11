Radio Emotions premiata la migliore del web. Il riconoscimento per il lavoro di innovazione svolto nel 2019

Radio Emotions premiata la migliore del web

Un riconoscimento importante per una realtà da poco presente a Bovisio Masciago, ma che si è già saputa distinguere per un palinsesto di qualità e un’attività dinamica. Radio Emotions, la web radio che da qualche mese ha sede negli spazi di via Isonzo appartenenti al Comune, è stata di recente premiata da «Web Radio Italiane» come miglior web radio italiana dell’anno.

“Una gradita sorpresa”

“La notizia ci è arrivata dal nulla, proprio quando ci hanno comunicato che abbiamo ottenuto il riconoscimento per la nostra capacità e per il lavoro di innovazione e miglioramento dimostrato nell’anno. Quel giorno avevo ospite la pallavolista Rachele Sangiuliano e sono rimasto di stucco, per noi è stato un colpo – raccolta Alberto Foggetta, in arte Tera, uno dei tre fondatori della radio – Ovviamente sapevamo di aver fatto un grande lavoro in questo anno, ma un riconoiscimento così è una gradita sorpresa”.

La radio si è trasferita a Bovisio quest’estate

Radio Emotions ha trovato casa in città da pochi mesi ma è già molto conosciuta. La nuova sede, nella palazzina delle associazioni a Masciago, è un punto di riferimento soprattutto per i giovani. La radio web è nata cinque anni fa a Carate Brianza, quest’estate si è trasferita a Bovisio nei locali messi a disposizione dal Comune.