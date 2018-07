Nella notte ben quattro aggressioni in Brianza e altrettante persone trasportate in ospedale. Gli eventi violenti a Desio, Macherio e Monza.

Raffica di aggressioni in Brianza

E’ stata una nottata di eventi violenti in Brianza con quattro persone portate in ospedale, fortunatamente non in gravi condizioni. La prima aggressione è avvenuta a Desio, poco prima dell’una, e ha coinvolto un uomo di 31 anni. La croce rossa di Varedo, allertata dell’accaduto assieme ai Carabinieri della compagnia di Desio, si è precipitata sul posto, in via ex Donatori di Sangue, in codice giallo. Le condizioni del 31enne sono subito migliorate ed è stato portato in codice verde all’ospedale locale.

La seconda aggressione è avvenuta a Monza, in via Durini, e ha visto coinvolti due giovanissimi di 19 e 20 anni. Fortunatamente per loro non sono state necessarie le cure del pronto soccorso. Sul posto, alle 2,18 circa, oltre all’ambulanza anche i Carabinieri del gruppo compagnie di Monza.

Sempre intorno alle 2 altro evento violento, ancora a Desio. Nella via della stazione la chiamata al numero per le emergenze è scattata per un 37enne probabilmente aggredito. Gli operatori del 118 della croce rossa di Desio hanno prestato le prime cure sul posto per poi portare il 37enne in ospedale. Sulla vicenda indagano i Carabinieri.

Infine ultimo episodio violento questa mattina all’alba a Macherio. In via Roma, pochi minuti prima delle 5, sono intervenute due ambulanze da Lissone e da Seregno per soccorrere due persone, tra cui un 21enne. Secondo quanto riportato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza le due vittime dell’aggressione sono entrambe in buone condizioni.