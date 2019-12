Raffica di interventi di soccorso in Brianza. Persone soccorse a Monza, Vimercate, Giussano e Lissone.

Tre diversi incidenti nella notte sul territorio brianzolo, fortunatamente tutti non gravi. Da mezzanotte all’una e un quarto i soccorritori sono stati impegnati in due diversi sinistri a Monza e in un soccorso per incidente a Vimercate. Nel primo caso si è trattato di uno scontro tra auto e moto in via Cavallotti, in cui è rimasto lievemente ferito un uomo di 30 anni, trasportato in codice verde all’Ospedale San Gerardo di Monza.

All’una e un quarto il secondo incidente a Monza in viale Sicilia: in questo casi si è trattato di uno scontro tra due auto: una ragazza di 26 anni è finita in pronto soccorso in codice verde per gli accertamenti del caso.

A Vimercate, all’una e diciotto, intervento dei volontari locali in via Tolstoi per un incidente tra due autovetture. Ferita lievemente una giovane di 21 anni.

Pochi minuti prima delle due i volontari della croce bianca di Giussano sono intervenuti in via 4 Novembre per un’intossicazione etilica. Sotto osservazione in ospedale a Carate è finito un giovane di 23 anni.

Anche a Lissone c’è stato un intervento per intossicazione etilica: in via Guarenti è stata soccorsa una donna di 30 anni. Fortunatamente dopo l’intervento dei volontari della croce verde locale non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Infine segnaliamo una caduta, sempre a Lissone, in via Miglio. Il personale medico è intervenuto in via Miglio, all’interno di un impianto lavorativo. Lievi le conseguenze per il 26enne soccorso, trasportato in codice verde in ospedale a Desio.