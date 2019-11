Notte di Halloween movimentata per il personale del 118 coordinato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza. I principali interventi.

Raffica di intossicazioni e aggressioni nella notte di Halloween

Due aggressioni, a Muggiò e a Desio e cinque interventi per intossicazioni etiliche. Sono questi i principali interventi effettuati dai volontari nella notte di Halloween in Brianza.

Era circa l’una e un quarto quando è arrivata la prima richiesta di soccorso per un uomo rimasto ferito a Muggiò. In base a quanto riferito dall’Agenzia regionale emergenza urgenza l’allarme è scattato per un’aggressione in viale della Repubblica ai danni di un 46enne. Sul posto sono arrivati tempestivamente i Carabinieri e i volontari della croce bianca di Biassono che hanno soccorso il 46enne per poi trasferirlo in codice giallo all’Ospedale di Cinisello Balsamo.

Sempre nella notte segnaliamo un’aggressione anche a Desio. In questo caso sono rimasti coinvolti due giovani di 20 e 21 anni soccorsi poco dopo le tre e trenta dalla Croce rossa locale. I volontari, giunti in via Milano assieme ai Carabinieri della compagnia di Desio, hanno trasportato i due ragazzi, lievemente feriti, all’ospedale locale.

Diversi gli interventi per intossicazioni da alcol. Un giovane di 20 anni è stato soccorso a Giussano, in via D’Acquisto, intorno alle quattro e trasportato in codice giallo all’Ospedale di Desio,

Un’altra ragazzina, di soli 16 anni, è stata trasportata al San Gerardo di Monza dopo essere stata soccorsa in via Beato Angelico a Muggiò.

I volontari della Croce Bianca sono invece intervenuti in via Ponchielli a Giussano per soccorrere una 16enne che, a causa di qualche bicchiere di troppo, si è sentita male in strada. Dopo gli accertamenti è stata caricata in ambulanza e trasportata in ospedale a Desio in codice giallo.

Troppo alcol anche per un 19enne che si è sentito male in via Torazza a Brugherio. Fortunatamente per lui solo un malore di lieve entità per cui non è stato necessario il trasporto in ospedale.