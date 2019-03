Raffica di malori in Brianza. Intervento dei soccorritori a Monza, Giussano e Carate Brianza.

Raffica di malori in Brianza

Notte movimentata per i soccorritori brianzoli che hanno effettuato ben quattro interventi per malore in diverse zone: Monza, Giussano e Carate Brianza.

A Carate dunque il primo soccorso: si tratta di una donna di 52 anni che si è sentita male poco dopo la mezzanotte. I volontari della croce bianca di Besana hanno raggiunto in breve tempo piazza Cesare Battisti e dopo le prime cure la 52enne è stata trasportata in codice giallo, all’ospedale di Desio.

Codice giallo, quindi situazione abbastanza seria, anche per una 81enne soccorsa a Giussano a mezzanotte e mezza. La donna è stata raggiunta in viale Regina Margherita dai volontari della croce bianca giussanese e trasportata al nosocomio di Desio.

Anche a Monza si segnalano due interventi per malore. Il primo intorno all’una: un 55enne è stato soccorso in via Caravaggio dalla Croce rossa e portato al San Gerardo in codice giallo. Meno gravi invece le condizioni della 35enne raggiunta in via Arosio (zona ferrovia) dai volontari di Brugherio. dopo le prime cure sul posto la donna è stata portata al Policlinico in codice verde per accertamenti.