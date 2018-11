Raffica di malori questa notte in Brianza Soccorsi a Cesano, Lentate, Lissone e Brugherio. Condizioni serie per un 42enne.

Molti malori in Brianza

Sono stati diversi gli interventi dei soccorritori questa notte, in tutta la Brianza, soprattutto per malori. Il primo ad essere soccorso è stato un 40enne che poco dopo la mezzanotte si è sentito male in strada, in piazza Togliatti a Brugherio. Pochi minuti e l’ambulanza della croce rossa locale è arrivata sul posto. Le cure nell’immediato hanno permesso di escludere il peggio ma l’uomo è stato comunque portato all’ospedale di Vimercate per accertamenti. Le sue condizioni sarebbero buone.

Intorno all’una è stato invece soccorso in un locale un 20enne. Il giovane si trovava a Lissone, in via Guarenti, quando ha iniziato a sentirsi poco bene. Sul posto la croce rossa di Muggiò. I volontari dopo una prima valutazione lo hanno caricato in ambulanza e trasportato al san Gerardo in codice verde.

Situazione più critica invece per un 42enne soccorso a Lentate sul Seveso all’1.40. L’uomo si trovava con tutta probabilità dentro un locale e dopo il malore è stato soccorso dalla croce rossa cittadina. Le sue condizioni sono apparse serie ed è scattato il trasferimento all’ospedale di Desio, dove il 42enne è arrivato poco dopo le due.

Altri interventi

Infine segnaliamo una intossicazione etilica per un 33enne soccorso in strada a Cesano Maderno alle quattro. Per lui è non è stato necessario il trasporto in ospedale. E una caduta per una 67enne alle 5.30 a Monza, in via Annoni. Nulla di grave ma l’uomo è stato portato per accertamenti all’ospedale di Monza.