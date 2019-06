Raffica di soccorsi in Brianza per intossicazioni, cadute e aggressioni. Interventi a Desio, Agrate e Monza. Incidente senza feriti a Seregno.

Notte davvero impegnativa per i soccorritori brianzoli che nelle ultime ore hanno effettuato diversi interventi di soccorso tra Desio, Agrate, Monza e Seregno.

Evento violento a Desio

Era mezzanotte in punto quando l’Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato a Desio un mezzo di soccorso per un 21enne che, in base a quanto riportato da Areu, sarebbe rimasto lievemente ferito in seguito ad un evento violento, classificato come aggressione e avvenuto in via Milano.

Sul posto oltre ai volontari di Seregno Soccorso sono arrivati anche i Carabinieri della compagnia di Desio. Il 21enne, dopo le prime cure sul posto, è stato trasferito all’ospedale di Desio per accertamenti in codice verde.

Incidente a Seregno

I soccorsi si sono invece portati, intorno a mezzanotte e mezza, in via Briantina a Seregno per un ribaltamento con due giovani coinvolti. Fortunatamente in questo caso non è stato disposto il trasferimento in ospedale.

Malore per un 52enne

Poco dopo l’una invece ambulanza e automedica hanno raggiunto via Artigianato ad Agrate Brianza per un malore di un 52enne. I medici dopo i primi accertamenti sul posto hanno disposto il trasferimento in ospedale a Vimercate in codice giallo.

A Monza cadute e troppo alcol

Allo stesso orario la croce rossa di Monza e Brianza raggiungeva invece via Masaccio a Monza per un’intossicazione da alcol. A sentirsi male un giovane di 18 anni visitato dai volontari e poi accompagnato al San Gerardo in codice verde.

Più critica invece la situazione per un 22enne soccorso in via Borgazzi a Monza pochi minuti dopo l’una e mezza. Il giovane è stato raggiunto da ambulanza e automedica per una caduta al suolo. Allertati anche i Carabinieri e la Questura di Monza. Il 22enne, dopo una prima valutazione, è stato portato al San Gerardo in codice giallo.

Intossicazione per un 17enne ad Agrate

Infine segnaliamo un’altra intossicazione etilica, questa volta ad Agrate Brianza, in via Talete. Qui, intorno all’1.57 della notte appena trascorsa, un giovane di 17 anni si è sentito male a causa di qualche bicchiere di troppo ed è finito in ospedale a Vimercate, fortunatamente senza grosse conseguenze.