Raffica di soccorsi questa notte in Brianza. Tra gli interventi anche quello per assistere un 18enne aggredito in via Arosio a Monza e portato al Policlinico per accertamenti.

Raffica di soccorsi in Brianza

Numerosi interventi questa notte da parte dei sanitari del 118. Primo tra tutti, poco dopo l’una, quello per assistere un 34enne vittima di un incidente stradale a Biassono. Secondo quanto riportato dal sito dell’Agenzia regionale emergenza urgenza, l’uomo, alla guida della sua auto, avrebbe colpito un ostacolo presente sulla carreggiata in via al Parco. Fortunatamente il 34enne avrebbe riportato solo lievi traumi ed è stato portato al San Gerardo per ulteriori accertamenti.

Nella notte sono state soccorse anche due persone per intossicazione etilica. La prima a Varedo: si tratta di un 37enne che, dopo le prime cure sul posto in via Mazzini, si è ripreso in fretta e non ha avuto necessità di ricorrere alle cure ospedaliere. E’ finita invece al San Gerardo, ma in buone condizioni, la 31enne soccorsa in via Machiavelli a Monza.

Infine segnaliamo un 18enne rimasto vittima, questa mattina all’alba (4.40) di una aggressione in via Arosio a Monza. Il giovane, secondo quanto riferisce Areu, è stato soccorso dalla croce bianca di Biassono e portato al Policlinico per le cure del caso. Sul posto anche i Carabinieri per stabilire l’esatta dinamica dell’evento violento.