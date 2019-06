Un ragazzo gravissimo e uno disperso. Tragedia nel Naviglio nella mattinata di oggi, venerdì 28 giugno.

Tragedia nel Naviglio

Tragedia a Robecco, nell’hinterland di Milano. Due ragazzi disabili, in gita dal centro diurno di Macherio con alcuni accompagnatori, per cause ancora da chiarire sono caduti nelle acque del Naviglio. Tutto è successo poco prima delle 11 nella zona tra Robecco ed Albairate.

I ragazzi, in base a quanto riportato dal nostro quotidiano online Settegiorni.it, si trovavano in sella a delle biciclette speciali a tre ruote quando, per motivi da accertare, sarebbero scivolati in acqua.

Uno dei due giovani, 27 anni, è riuscito a slegarsi dal mezzo ed è stato recuperato poco dopo in arresto cardiaco. E’ stato trasportato in elisoccorso all’Ospedale San Raffaele in gravi condizioni.

L’altro ragazzo invece non è stato ancora individuato. I Carabinieri di Abbiategrasso, che stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’incidente, hanno recuperato soltanto il suo mezzo nel canale.

SEGUONO AGGIORNAMENTI