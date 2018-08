Ragazzini scrivono sul porfido i vigili li fanno pulire. Scoperti dalla Polizia locale di Nova Milanese alcuni adolescenti hanno evitato la denuncia cancellando i segni della bravata

Ragazzini scrivono sul porfido

Doveva essere una bravata, ma per alcuni ragazzi novesi che hanno scritto sul porfido del parco di via Rimembranze il gesto si è trasformato in un’occasione per imparare qualcosa sul decoro pubblico. Alla fine di maggio i ragazzi, sei e tutti di età compresa tra i sedici e i diciassette anni, sono stati sorpresi nel parco nei pressi di una bomboletta appena utilizzata per scrivere «ganja» sul porfido.

Convocati con i genitori

«Sono stati degli altri ragazzi con la nostra bomboletta», hanno goffamente cercato di giustificarsi i sei. Ognuno dei giovani è stato convocato individualmente con i genitori presso il comando di Polizia locale. Nessuno però ha voluto incolpare uno degli altri del fatto. Quindi hanno affrontato tutti insieme la punizione. Che non è stata però una multa, che sarebbe stata inevitabilmente pagata dai genitori e non avrebbe sortito alcun risultato.

I vigili li hanno fatti pulire

Qualche giorno fa i ragazzi si sono radunati sul luogo del misfatto e con spazzole di ferro e prodotti detersivi, forniti dall’Ufficio Tecnico del Comune ma pagati da loro. Poi hanno cancellato la scritta sotto gli occhi del comandante dei vigili urbani Cosimo Tomasso. Visto che la scritta è stata rimossa e il danno non era dunque permanente i giovani non verranno denunciati. Ma sicuramente hanno imparato una lezione sulla responsabilità delle proprie azioni.