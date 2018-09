Ragazzino di 11 anni investito da un pullman a Seregno. Il ragazzino stava percorrendo in bicicletta la via Macallè quando il mezzo, durante la svolta in via Col di Lana, l’ha investito.

Ragazzino di 11 anni investito da un pullman a Seregno

Un bimbo di 11 anni è stato investito oggi, martedì 25 settembre, a Seregno. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio all’incrocio tra via Macallè e via Col di Lana. Secondo una prima ricostruzione il ragazzino stava percorrendo via Macallè in bicicletta e si trovava a poca distanza dalla sua abitazione, quando il pullman di linea utilizzato per il trasporto studenti, durante la svolta a destra in via Col di Lana, l’ha investito.

Sul posto si sono portati tempestivamente i soccorsi con un’ambulanza della croce bianca di Mariano e un’automedica. Il ragazzino, che è sempre rimasto cosciente, è stato trasportato in un ospedale di Milano in codice giallo con una ferita alla gamba.

Sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia locale di Seregno.