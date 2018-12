Ragazzino rapinato sul treno da due coetanei. Vittima uno studente di 16 anni minacciato con un coltello e derubato del telefono cellulare, pochi giorni prima un episodio analogo a Bovisio Masciago

Rapinato sul treno da due coetanei

Era appena salito a Varedo sul treno diretto a Milano, è stato rapinato da due coetanei e derubato del telefono cellulare. Brutta esperienza per uno studente di 16 anni che mercoledì intorno alle 17 è stato avvicinato e minacciato con un coltello da due adolescenti come lui. Il ragazzo è stato colto di sorpresa: sotto la minaccia del coltello è stato obbligato a consegnare il telefono cellulare di ultima generazione che aveva in mano.

Indagano i carabinieri

Arraffato lo smartphone, si sono allontanati. Al malcapitato non è rimasto che ciedere aiuto ai carabinieri per denunciare l’accaduto. Raccolta la sua testimonianza, i militari della Compagnia di Desio hanno avviato le indagini per cercare di risalire ai due baby rapinatori.

Pochi giorni prima è successo a Bovisio

Una rapina simile è avvenuta pochi giorni prima a Bovisio Masciago, sempre in stazione. Vittime ancora una volta studenti, in questo caso due 14enni. I giovani sono stati avvicinati da uno sconosciuto, minacciati e rapinati mentre stavano aspettando il treno sulla banchina. Il rapinatore, a qanto pare italiano, dopo essersi fatto consegnare dagli adolescenti ciò che avevano in tasca, si è dato alla fuga con il magro bottino: circa 10 euro in tutto.

Due mesi fa sempre in stazione a Varedo

Un paio di mesi fa in stazione a Varedo sono state consumate altre rapine sempre ai danni di giovani studenti. Dopo alcuni giorni di indagini, i carabinieri avevano arrestato un 23enne già noto alle forze dell’ordine per rapine commesse a bordo dei treni nel 2015.