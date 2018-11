Ragazzo 29enne trovato senza vita a Seregno. Sul posto ambulanza ed elisoccorso ma per il giovane non c’era più nulla da fare.

Ragazzo 29enne trovato senza vita a Seregno

Ambulanza ed elisoccorso questa mattina a Seregno per un intervento urgente in via Achille Locatelli, all’interno di un’area verde adibita ad orto. L’allarme è scattato intorno alle 10.15 per soccorrere un giovane di 29 anni. Nonostante l’intervento tempestivo, al loro arrivo i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare la morte del ragazzo.

Sul posto i Carabinieri della compagnia di Seregno e gli agenti della Polizia locale. Sono in corso indagini da parte delle Forze dell’ordine, ma da una prima ricostruzione dei fatti potrebbe trattarsi di un gesto estremo.

