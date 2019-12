Ragazzo in ospedale per il troppo alcol. Il giovane, 23 anni, è stato soccorso in piazza Garibaldi a Muggiò, poi trasportato al San Gerardo in codice verde.

Interventi di soccorso nella notte

Diversi interventi di soccorso tra la tarda sera di ieri, domenica 15 dicembre e la notte.

A Bovisio Masciago i volontari della croce verde lissonese sono intervenuti in via Grigne per un malore di un uomo di 55 anni.

A quanto si apprende il 55enne si sarebbe sentito male poco dopo le 21, ieri sera. Dopo l’intervento dei volontari e le prime cure sul posto, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Desio per accertamenti.

Poco dopo, alle 22.43, l’ambulanza della croce rossa è intervenuta a Desio, in via Ferravilla, per un incidente stradale che ha visto coinvolto un 61enne. Fortunatamente le conseguenze per lui sono state lievi ed è stato trasportato in ospedale in codice verde.

Intossicazione etilica a Muggiò

Infine nella notte un giovane di 27 anni è stato soccorso a Muggiò, in piazza Garibaldi, dopo essersi sentito male a causa di qualche bicchiere di troppo. Il ragazzo è stato visitato sul posto dai volontari della croce verde locale. Poi accompagnato al San Gerardo per ulteriori cure.