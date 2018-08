Raid al Centro anziani di Binzago, a Cesano Maderno: i teppisti hanno scardinato una finestra, abbandonato bottiglie di vetro, bibite e gelati nel prato, arraffato dal bar l’incasso di Ferragosto e addirittura asportato il televisore.

Raid al Centro anziani di Binzago

Il primo ad accorgersi dell’intrusione nella struttura di via Romagnosi è stato il garante, Felice Casiraghi: «Sono arrivato intorno alle 9 e ho notato subito qualcosa di strano – racconta – La porta era chiusa, ma la finestra era stata forzata e le luci interne erano accese. Una volta entrato ho trovato un disastro: c’erano bottiglie di birra e lattine sparse sul pavimento e dalla mensola mancava il televisore». Ma non solo: «Nell’area esterna i responsabili hanno abbandonato due gelati confezionati e altre bottiglie, giusto per fare un dispetto, oltre al cassetto del bar, dopo averlo ripulito. C’era tutto il ricavato della giornata di Ferragosto, all’incirca 95 euro, ma abbiamo recuperato alcune banconote, per un totale di 15 euro, che nella concitazione della fuga i responsabili hanno lasciato sul prato».

Rubate anche le chiavi dei cancelletti

Ma non è finita qui: i delinquenti hanno anche rubato le chiavi del cancello d’ingresso e di quello che dà accesso al parco, probabilmente con l’intento di tornare e mettere a segno un altro colpo, facilitandosi l’accesso e la fuga. Casiraghi ha subito allertato Elena Ponti, la contabile del Centro a cui in queste settimane compete la gestione della struttura. «Nel giro di un mese ci avranno rotto una cinquantina di sedie di plastica, è un continuo andare e venire e fare danni – ha detto esasperata – Adesso l’ennesima intrusione: evidentemente, non riuscendo ad aprire la porta, hanno pensato bene di introdursi dalla finestra e una volta dentro hanno puntato il televisore. Non contenti hanno messo le mani sulle bevande e poi sul cassetto del bar, quindi, magari disturbati, se ne sono andati, non senza prima lasciare i segni del loro passaggio anche all’esterno». Ponti ha immediatamente avvisato i Carabinieri, che si sono portati sul posto per i rilievi di rito e hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. «Non abbiamo potuto far altro che sporgere denuncia, ripulire tutto e sistemare i danni», lo sfogo della contabile.