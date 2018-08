Raid di ladri e vandali alla Corte del cotone a Seregno ed ennesimo tentativo di intrusione al bar del lentatese Enrico Minotti.

Raid di vandali al “Caffè della corte”

I delinquenti, approfittando della chiusura estiva del bar “Caffè della corte”, hanno tentato di mettere a segno il furto, andandosene a mani vuote ma lasciando tanti danni. Non c’è pace per il locale di via Appiani 16, bersaglio di teppisti e incivili. “Ho chiuso per ferie il 13 agosto, ma in questi giorni sono comunque andato al bar per innaffiare le piante – racconta il titolare Minotti – Martedì 21 agosto mi sono accorto che all’entrata di via Polo c’erano segni evidenti di effrazione sulla porta d’ingresso. Fortunatamente, essendo antisfondamento, i malviventi non sono riusciti a introdursi nel locale e si sono allontanati a bocca asciutta”. Non si tratta comunque del primo tentativo di furto che subisce.

Lamentele per il degrado dell’area

Minotti ha sporto denuncia ai Carabinieri e segnala le condizioni di degrado in cui versa la “Corte del cotone”. Da anni, infatti, l’area è presa di mira da vandali e incivili, che si divertono a fare dispetti alle attività,bivaccano sulle scale dove abbandonano ogni genere di rifiuti, lasciano sporcizia ovunque. Per non parlare dei parcheggi, più volte è stata segnalata la presenza di teppisti che hanno svuotato gli estintori o addirittura sono rimasti di notte a dormire.

