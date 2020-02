A causa del vento un pesante ramo è crollato nel cortile della caserma della Guardia di Finanza. E’ accaduto pochi minuti fa in via Mameli a Seregno. Sul posto i Vigili del fuoco.

Ramo crolla nel cortile della caserma

Pochi minuti fa, a causa del vento forte, si è spezzato il pesante ramo di un albero ad alto fusto nei giardini comunali di via Mameli. E’ finito nel cortile della caserma della Guardia di Finanza che si trova fra via Mameli e via Luini, in zona Santa Valeria.

Danneggiato un lampione

Il crollo ha danneggiato la recinzione metallica al culmine del muro di cinta oltre a un lampione con la telecamera di sorveglianza nella sede delle Fiamme gialle. Il ramo è finito addosso a un’auto in sosta nel cortile della caserma.

L’intervento dei Vigili del fuoco

In via Mameli sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento locale per tagliare le fronde e rimuovere il ramo. Nel corso del pomeriggio in città sono accorsi anche i pompieri della caserma di Desio per una tenda strappata dalle forti raffiche di vento in via Medici da Seregno. In giornata numerosi i problemi registrati in Brianza proprio a causa del vento.

