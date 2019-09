Rapina al centro scommesse: ladri fuggono con quasi mille euro. E’ accaduto domenica a Meda, nel punto Snai di via Indipendenza.

Rapina al centro scommesse

Mentre il complice faceva da palo in due, con i volti travisati e armi in pugno, hanno fatto irruzione nel centro scommesse «Snai» di via Indipendenza 186, intimando la cassiera di consegnare l’incasso e fuggendo con quasi mille euro.

La rapina è stata messa a segno domenica 15 settembre intorno alle 20.20, quando nell’attività c’erano i clienti.

In base a quanto è stato possibile ricostruire, due individui sono entrati in azione con il volto parzialmente travisato, uno da una bandana e l’altro da una mascherina bianca da lavoro. Entrambi erano armati: uno impugnava una pistola e l’altro una pistola elettrica.

Mostrando le armi hanno intimato alla cassiera, una seregnese classe ‘73, italiana, di consegnare loro tutto l’incasso, pari a 955 euro. Una volta arraffato il bottino si sono allontanati a piedi, per poi presumibilmente salire su un veicolo e fuggire facendo perdere le tracce.

Sul posto sono prontamente accorsi i Carabinieri della Compagnia di Seregno. Elementi utili alle indagini potrebbero essere forniti dalle telecamere di videosorveglianza.