A Seregno donna rapinata della borsetta mentre percorre via Milano. E’ successo pochi minuti fa nel tunnel di via Milano, autori due uomini a bordo di una jeep scura. La vittima è una donna straniera.

Donna rapinata della borsetta

Poco prima delle 14 di sabato, nel tunnel di via Milano a Seregno, una donna di origini straniere in bicicletta è stata scippata da due uomini a bordo di un suv scuro. Le hanno strappato la borsetta prima di scappare in direzione di Desio.

La vittima rapinata è caduta a terra

A causa del furto la straniera di 36 anni è caduta a terra nel tunnel di via Milano sulla corsia in direzione di Desio. Si è procurata ferite e contusioni varie che hanno reso necessario l’intervento dell’ambulanza della Croce Bianca di Besana. La vittima è stata poi trasportata all’ospedale di Desio.

I primi soccorsi dei Vigili del fuoco

I primi a soccorrere la straniera sono stati i Vigili del fuoco che, a bordo di una vettura di servizio, transitavano in quel momento in via Milano e hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono accorsi anche i Carabinieri e la Polizia locale, che ha recuperato il velocipede della donna trasportata in ospedale dal personale del “118”. Tuttora in corso le ricerche degli autori dello scippo.

Torna alla home page.