Resta gravissima la donna soccorsa dopo l’anestesia al centro di chirurgia estetica. I medici concluderanno oggi gli accertamenti per definire l’entità del danno cerebrale post-anossico.

Restano gravissime le condizioni della donna di 39 anni, di Desio, soccorsa nel pomeriggio di martedì 5 marzo in uno studio di medicina estetica e chirurgia di Seregno. La donna ha avuto un arresto cardiaco dopo l’iniezione dell’anestesia da parte del chirurgo plastico. Avrebbe dovuto sottoporsi ad un intervento di chirurgia estetica ai glutei.

Il bollettino medico

E proprio i medici dell’ospedale San Gerardo, nel bollettino medico emesso alle 12 di oggi giovedì 7 marzo, comunicano che “le condizioni cliniche della paziente, ricoverata presso la Terapia Intensiva Neurochirurgica della ASST di Monza dal 5.3.2019, permangono estremamente critiche. La paziente permane in coma dal momento dell’ingresso e non si sono registrati miglioramenti clinici. I curanti concluderanno in giornata gli accertamenti atti a definire l’entità del danno cerebrale post-anossico che, dai primi accertamenti, appare estremamente grave. Verrà emesso un nuovo bollettino medico nella giornata di domani intorno alle ore 12″.

Le indagini proseguono

Intanto proseguono le indagini dei Carabinieri che ieri hanno posto il centro di chirurgia estetica sotto sequestro e iscritto il medico nel registro degli indagati per lesioni personali colpose gravissime. L’intera documentazione medica riferita alla paziente è al vaglio dei Carabinieri del Nas che collaborano con i militari dell’arma locale nelle indagini.