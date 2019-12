Resta incastrata con la testa nella portiera, grave una 47enne. L’incidente è successo stamattina, mercoledì 11 dicembre 2019, in via Verga a Barlassina.

Dimentica il telo sul parabrezza, scende per toglierlo ma lascia la marcia inserita

In base a quanto è stato possibile ricostruire, la 47enne era appena uscita per andare al lavoro ed è salita sull’auto, una Fiat Punto, lasciata sotto casa. Una volta accesa la vettura, si sarebbe però accorta di aver dimenticato di togliere il telo messo sul parabrezza per evitare che brinasse durante la notte. Nello scendere dal mezzo per rimuoverlo, però, la barlassinese ha lasciato la marcia inserita e la vettura si è messa in moto.

Resta incastrata con la testa tra la portiera e il tettuccio

La testa della donna è rimasta incastrata tra la portiera e il tettuccio. L’auto è andata a schiantarsi contro un cancello poco distante. La 47enne è riuscita ad allertare i soccorsi, salvo poi perdere i sensi. Immediato l’intervento della Polizia locale, per ricostruire la dinamica dell’incidente, e di un’ambulanza della Croce verde di Lissone. Dopo le prime cure dei soccorritori, la barlassinese è stata trasferita all’ospedale di Saronno.