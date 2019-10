Ribaltamento a Carate pochi minuti prima delle 8. Soccorso un 47enne che non ha riportato conseguenze. Traffico difficoltoso.

Ribaltamento a Carate: traffico difficoltoso

Traffico più congestionato del solito questa mattina a Carate Brianza. A causa di un ribaltamento avvenuto in via Rivera, angolo via Kennedy, la circolazione ha subito pesanti rallentamenti.

L’incidente si è verificato qualche minuto prima delle 8: per cause ancora da accertare un 47enne che viaggiava lungo via Rivera ha perso il controllo dell’auto che si è ribaltata bloccando di fatto il traffico.

Sul posto sono arrivati tempestivamente i Vigili del fuoco, gli agenti della Polizia locale di Carate e i volontari della croce verde di Lissone.

Fortunatamente, dopo gli accertamenti del caso, il 47enne rimasto coinvolto non sembra aver riportato conseguenze, tanto che non è stato disposto il trasferimento in ospedale.

Permangono tuttavia alcuni disagi nella circolazione.