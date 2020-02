Ribaltamento a Desio: soccorsi sul posto in codice rosso. L’incidente alle 12.20 all’incrocio tra via Mascagni e via Giusti.

Ribaltamento a Desio: sul posto ambulanza e automedica

Ambulanza e automedica allertate per un ribaltamento che si è verificato poco dopo le 12.20 all’incrocio tra via Mascagni e via Giusti. In base alle prime formazioni disponibili si tratta di un sinistro tra due auto a seguito del quale una delle due vetture si è ribaltata.

Immediatamente è partita la chiamata al 112. L’Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto i volontari della croce rossa di Lentate e il medico in codice rosso, per soccorrere una donna di 50 anni.

Fortunatamente dopo una prima valutazione, le condizioni della donna sono apparse meno gravi del previsto. Il personale ha quindi caricato la donna in ambulanza per poi trasportarla in ospedale in codice verde.

Sul posto si trovano anche i Vigili del fuoco e la Polizia locale di Desio. La strada è stata chiusa all’altezza dell’incidente per consentire i soccorsi e la rimozione dei veicoli incidentati.