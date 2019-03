Ribaltamento a Seregno: un ragazzo in ospedale. E’ accaduto a mezzanotte in via Santuario. Sul posto ambulanza e Polizia locale.

Due ragazzi di 18 e 23 anni sono rimasti coinvolti nella notte in un incidente stradale a Seregno. Tutto è accaduto intorno a mezzanotte quando, per cause ancora da accertare, la macchina sulla quale viaggiavano si è ribaltata in via Santuario.

Allertato il 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza: fortunatamente nessun grave ferito, ma uno dei due ragazzi è stato trasportato per precauzione in ospedale a Carate in codice verde. Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale: spetterà agli agenti ricostruire con chiarezza la dinamica di quanto accaduto.