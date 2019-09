Ribaltamento a Sovico: soccorsi anche dei bambini. L’incidente è avvenuto nella giornata di ieri, martedì 24 settembre. Fortunatamente nessuna delle persone coinvolte ha avuto necessità di cure ospedaliere.

Ribaltamento a Sovico

Grande spavento nella serata di ieri, martedì 24 settembre, per un ribaltamento avvenuto a Sovico.

Per cause ancora da chiarire una vettura, pochi minuti prima delle 18, si è ribaltata sulla Sp6, in prossimità di una rotonda. Coinvolta probabilmente anche un’altra auto.

Soccorsi anche dei bambini

Sette le persone soccorse dai volontari della croce bianca di Besana Brianza e da quelli di Meda giunti sul posto assieme all’auto con il medico a bordo. Tra queste anche diversi bambini: come riportato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza nel sinistro sarebbero rimasti coinvolti due bambini di un anno, un piccolo di tre, due bimbe di 7 e 9 anni e due donne di 41 anni.

Dopo gli accertamenti del caso sul posto il personale sanitario non ha ritenuto necessario il trasporto in ospedale. Solo un grosso spavento dunque.

Oltre ai sanitari, sul luogo dell’incidente, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale di Sovico, impegnati nella ricostruzione della dinamica del sinistro.