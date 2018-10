Ribaltamento in Milano Meda: ferito un 39enne. L’incidente intorno a mezzanotte e mezza nel tratto tra Lentate sud e Barlassina (in direzione sud).

Ribaltamento in Milano Meda: ferito un 39enne

Un uomo di 39 anni è rimasto ferito questa notte a seguito di un incidente avvenuto sulla Milano Meda. Secondo quanto riporta l’Agenzia regionale emergenza urgenza l’auto guidata dal 39enne si sarebbe ribaltata nel tratto compreso tra Lentate Sud e Barlassina, in direzione sud. Sul posto la croce rossa di Lentate e l’automedica, oltre ai Vigili del fuoco. Il 39enne, una volta tirato fuori dalla macchina, è stato portato al San Gerardo per ulteriori accertamenti in codice giallo.