(foto d’archivio)

Ribaltamento in Statale 36: code verso Milano. L’incidente è avvenuto poco dopo le 11 nel tratto tra Desio Sud e Lissone. Sul posto i soccorsi, i Vigili del fuoco e la Polstrada.

Si registrano code sulla Statale 36, in direzione Milano, a causa di un incidente che si è verificato nel tratto brianzolo compreso tra Desio Sud e Lissone Muggiò. In base alle informazioni dell’Agenzia regionale emergenza urgenza si tratterebbe del ribaltamento di un’auto avvenuto pochi minuti dopo le 11. Si è temuto il peggio per un 51enne ma fortunatamente non sarebbe stato disposto il trasferimento in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Monza, la Polizia stradale e il personale del 118 con ambulanza e automedica. Ci vorrà diverso tempo per smaltire la coda accumulata dalle 11 in poi.