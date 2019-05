Ribaltamento in Statale 36: ferito un 21enne. E’ accaduto questa mattina all’alba all’altezza della rampa d’uscita Lissone Nova Desio Sud.

Un ragazzo di 21 anni è rimasto ferito, lievemente, questa mattina all’alba, intorno alle 5.30, a seguito di un incidente avvenuto sulla Statale 36 all’altezza della rampa d’uscita Lissone Nova Desio Sud. In base alle informazioni disponibili sul sito dell’Agenzia regionale emergenza urgenza il ragazzo avrebbe perso il controllo del mezzo che si poi è ribaltato.

Le cause dell’incidente sono al vaglio della Polstrada intervenuta sul posto insieme ai Vigili del Fuoco e all’ambulanza di Seregno soccorso.

Fortunatamente, come dicevamo, nessuna grave conseguenza per il 21enne che p stato comunque trasportato all’ospedale San Gerardo per accertamenti.