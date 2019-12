Multato per aver riparato le buche sul marciapiede davanti alla sua abitazione.

Ha cercato di aiutare le casse del Comune di Aicurzio tappando a spese sue alcune voragini sul marciapiede di via Malacrida. E, come ringraziamento per il nobile gesto, si è visto recapitare una sanzione dal Comune di 860 euro.

Quando la burocrazia «uccide» il buon senso

Ha del tragicomico la storia che ha per protagonista il 59enne Claudio Arnhold, residente in via Malacrida al civico 7. Una storia dai contorni semplicemente surreali che lo stesso protagonista ha voluto raccontare in esclusiva al Giornale di Vimercate.

Il 59enne, residente da circa 7 anni in via Malacrida, al civico 7, già nel 2017 aveva segnalato la presenza di alcune buche pericolose lungo il marciapiede antistante la sua abitazione.

“Esposi la problematica nel 2017 ma…”

“Esposi la problematica all’allora sindaco Gianmarino Colnago e all’Ufficio tecnico comunale – ha sottolineato Arnhold – Purtroppo venni liquidato in maniera sbrigativa. Dall’Ufficio tecnico mi risposero in tono seccato: “Quando asfalteremo… asfalteremo”, senza darmi una data certa”.

Stanco delle voragini sul marciapiede di casa, che avevano già causato la caduta di alcuni anziani residenti in paese, Arnhold è passato dalle parole a fatti, ma ha ricevuto il verbale della Polizia locale….

LA STORIA COMPLETA, CON L’INTERVISTA AL CITTADINO AICURZIESE MULTATO, LA POTRETE LEGGERE SUL GIORNALE DI VIMERCATE IN EDICOLA A PARTIRE DA STAMATTINA, MARTEDI’ 31 DICMEBRE 2019