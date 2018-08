Rischia di morire, provvidenziale il defibrillatore dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Desio. Paura intorno alle 11 al supermercato di via Caravaggio per una 62enne di Desio, colta da malore mentre si trovava alle casse con il marito.

Immediato l’intervento dei Carabinieri con il defibrillatore

La donna stava pagando quando si è accasciata a terra sotto gli occhi del marito ed è andata in arresto cardiaco. I soccorsi sono stati immediatamente attivati da un dipendente del supermercato e da un altro carabiniere dell’Aliquota Radiomobile, che si trovava sul posto libero dal servizio. Provvidenziale l’intervento dei Carabinieri.

La 62enne portata in codice rosso al San Raffaele

Infatti, dal momento che l’ambulanza del 118 non era nelle immediate vicinanze, tramite il coordinamento delle centrali operative, sul posto è stato inviato l’equipaggio del Radiomobile dotato di defibrillatore. Il dispositivo è stato così utilizzato dai militari (addestrati all’utilizzo) che si sono precipitati al supermercato, effettuando una scarica che – secondo le fonti mediche – sarebbe risultata essere decisiva. Successivamente hanno raggiunto il supermercato anche un’ambulanza dell’Avis Meda e l’automedica. Dopo diversi tentativi, la paziente è stato stabilizzata ed è stata portata in ambulanza all’ospedale San Raffaele, in codice rosso. AGGIORNAMENTI E APPROFONDIMENTI SUL GIORNALE DI DESIO.