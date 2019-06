La musica troppo alta, qualche parola di troppo e una lite per futili motivi è ben presto degenerata in una rissa in strada, con l’intervento dei Carabinieri e sei persone denunciate. L’episodio si è verificato qualche giorno fa a Seveso.

Rissa per la musica troppo alta

Ad azzuffarsi sono state due fazioni, una composta da una coppia di italiani (un 48enne di Varedo con pregiudizi di polizia e una 29enne di Seveso) e una formata da tre cubani (classe ‘89, ‘83 e ‘96) e una cubana classe ‘81, due residenti a Milano e due in città. Intorno alle 18.30 in via Al Torrente sarebbe scoppiato un diverbio tra un gruppo di cubani e una coppia di italiani. A innescare la miccia la musica troppo alta e gli schiamazzi causati dagli stranieri: un comportamento che avrebbe infastidito la 29enne sevesina che, di tutta risposta, ha chiamato il marito.

Denunciate sei persone

L’uomo avrebbe chiesto ai cubani di smetterla, ma i toni invece di smorzarsi si sono ben presto accesi e la lite è degenerata, con tanto di lancio di bottiglie e botte da orbi. I sei, da via Al Torrente avrebbero proseguito ad aggredirsi e prendersi a male parole lungo corso Garibaldi, fino alla biblioteca. All’arrivo delle pattuglie dei Carabinieri la colluttazione era ormai terminata e i sei si erano calmati. Inizialmente hanno rifiutato il ricovero in ospedale, per poi farsi refertare il giorno successivo. Tutti e sei sono stati denunciati in stato di libertà per rissa (non è scattato l’arresto perché non sono stati colti in flagranza dai militari).