Ritrovata la ragazza scomparsa nella bergamasca e per la quale era stato lanciato un appello ieri mattina, sabato 11 maggio. Sta bene.

Ritrovata la ragazza

E’ stata ritrovata nella serata di ieri la ragazza di 17 anni di Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo, scomparsa da casa da venerdì pomeriggio. Sta bene.

Tam tam su Facebook

Imponente il dispiegamento di forze per rintracciare la giovane, che si era allontanata senza il cellulare attorno alle 16 di venerdì dirigendosi alla stazione ferroviaria. L’allarme era stato lanciato anche via Facebook; si pensava che la giovane avesse preso un treno per dirigersi a Milano. Ieri sera, sabato, come riferisce il GiornalediTreviglio.it la notizia del felice epilogo che ha fatto tirare un grosso sospiro di sollievo e tutti i famigliari e amici della giovane.

TORNA ALLA HOME