Ritrovato il 40enne scomparso dalla Brianza. A dare la notizia oggi (domenica 20 ottobre) è il fratello di Daniele Melis di Limbiate.

Ritrovato il 40enne scomparso

Da sabato 12 ottobre non si avevano più notizie di Daniele Melis, 40 anni residente a Limbiate. La notizia era comparsa sul gruppo pubblico Facebook “Limbiate Notizie” dove si leggeva l’accorato appello del fratello Alessandro che, come tutta la famiglia, ha vissuto giorni di grande preoccupazione. Daniele Melis, in base a quanto riportato nel post relativo alla sua scomparsa, è stato visto l’ultima volta sabato 12 ottobre alla fermata del tram Molino. Da quel momento in poi di lui si sono perse le tracce.

L’appello dei familiari

Raggiunto al telefono dalla nostra redazione Alessandro Melis ci aveva inoltre riferito che Daniele era uscito dalla casa dove vive con uno dei suoi fratelli senza cellulare e senza le medicine che prende quotidianamente per una patologia importante. Daniele è molto conosciuto a Limbiate. Ha una personalità estroversa ed è amico di tutti. Nelle ultime ore sono arrivate segnalazioni di un suo probabile avvistamento mercoledì 16 ottobre in zone Lancetti a Milano. Fino a oggi quando il fratello ha avvisato la redazione che Daniele è stato ritrovato. Seguiranno aggiornamenti.

Il servizio sul Giornale di Desio in edicola martedì 22 ottobre 2019.

TORNA ALLA HOME