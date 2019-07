Rogo all’Altopiano, in fiamme due appartamenti. Diverse le persone evacuate, strada chiusa per consentire ai pompieri di domare l’incendio.

Rogo all’Altopiano, pompieri al lavoro

Paura intorno a mezzogiorno, quando è stato dato l’allarme. Per cause ancora da accertare, ma probabilmente accidentali, le fiamme si sono sprigionate in due abitazioni al primo piano di un complesso di via Cacciatori delle Alpi, sopra il supermercato. Sul posto si sono portate le autobotti da Desio, Seregno e Milano, oltre alla Polizia locale di Seveso. In più anche un’ambulanza, dal momento che avrebbero potuto esserci anche dei feriti. Fortunatamente, nessuno si è fatto male. Ingenti i danni, inagibili le abitazioni.