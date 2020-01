Ruba al centro commerciale a casa aveva altra refurtiva. Nei guai un 37enne di nazionalità romena fermato dai carabinieri di Limbiate al Carrefour

Ha rubato merce per 250 euro al centro commerciale ma in casa nascondeva un bel bottino, probabilmente accumulato dopo altri furti. Nei guai è finito un 37enne di nazionalità romena che venerdì è stato pizzicato al Carrefour con addosso del materiale elettrico che aveva appena rubato in un negozio.

Perquisizione anche a casa

Notato dai vigilantes che hanno subito allertato le forze dell’ordine, l’uomo è stato fermato dai militari che dopo aver recuperato la merce appena rubata, hanno continuato la perquizione a casa sua trovando altro materiale provento di furto.

Sospetto che sia un ladro seriale

Sono ora in corso accertamenti per capire dove e quando questa merce è stata sottratta. Il sospetto dei carabinieri è che non si tratti di un ricettatore ma di un ladro seriale.