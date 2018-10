Furto di elettricità in casa, nei guai un 25enne di Seveso. Aveva manomesso il contatore ma i Carabinieri lo hanno scoperto e denunciato.

Furto di elettricità in casa

Un 25enne di Seveso denunciato dai Carabinieri della Compagnia di Seregno per aver rubato elettricità. Nel suo alloggio manomesso il contatore elettrico per aumentare il limite della fornitura di energia elettrica rispetto al previsto come utenza domestica.

Il fatto in via Certesa

Il fatto in via Certesa, il giovane di etnia rom è già noto alle forze dell’ordine. Enel Distribuzioni non ha quantificato il danno. Martedì mattina, intorno alle 12.30, l’intervento dei Carabinieri.

Nei giorni scorsi beccato un barista

Sempre a Seveso, nei giorni scorsi, si era verificato un episodio simile. Coinvolto un barista del centro città, denunciato dai miliari dell’Arma locale. Il 44enne ha realizzato un allaccio abusivo sul contatore di energia elettrica. Così ha rifornito sia l’abitazione che il locale senza pagare fino a quando i Carabinieri hanno scoperto il furto.