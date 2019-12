Ruba iPad da un’auto, 40enne di Seveso denunciato dai carabinieri.

Ruba Ipad a Meda

E’ stato denunciato per ricettazione dai carabinieri un 40enne pakistano residente a Seveso trovato in possesso dell’iPad del valore di 1.500 euro di proprietà di un 30enne marchigiano. In base a quanto ricostruito, il giovane aveva parcheggiato la sua auto a Meda e l’aveva ritrovata senza iPad. Quindi si era recato in caserma a denunciare il furto.

Nei guai un 40enne pakistano

Dopo un’attività di indagine i carabinieri sono riusciti a risalire al responsabile: si tratta di un 40enne pakistano residente a Seveso, un operaio incensurato. I carabinieri lo hanno denunciato per ricettazione. L’iPad è stato restituito al legittimo proprietario.