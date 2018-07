Ha rubato superalcolici ed è fuggito a spintoni prima di venire arrestato.

La giornata brava di un 37enne domiciliato a Monza è finita con l’arresto. E’ successo domenica poco prima della chiusura al supermercato Iperal in via Marengo a Carate Brianza. Il ladro ha prima tentato di scappare dopo avere spintonato gli addetti del punto vendita. Non è sfuggito però a un maresciallo in borghese della caserma di Carate, che era a passeggio nella zona e lo ha acciuffato non senza qualche difficoltà e dopo un inseguimento a piedi per le vie della città. Tra il 37enne è il militare è nata una colluttazione al termine della quale il fuggitivo è stato immobilizzato.

Il giovane – che si era impossessato di diverse bottiglie di superalcolici per un valore di circa 100 euro – è stato processato con l’accusa di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo la convalida dell’arresto, il monzese – senza fissa dimora – è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. Il suo legale ha chiesto i termini a difesa. Dovrà tornare in aula il prossimo 24 settembre.