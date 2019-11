Ha prima rubato un’auto, poi un furgone. Intercettato dai carabinieri, ha speronato la gazzella per cercare infine rifugio su un balcone. Inutile, perché l’uomo – un 38enne già noto alle forze dell’ordine – è stato arrestato. E’ accaduto nella notte tra venerdì e sabato, nel centro di Cesano Maderno.

Prima la rapina in stazione

Erano da poco passate le 21 venerdì e un pendolare, dopo aver lasciato la stazione ferroviaria di Cesano Centro, stava salendo sulla sua auto in via Solferino. All’improvviso è stato raggiunto da un uomo: lo ha minacciato impugnando un taglierino, ferendolo, e si è fatto consegnare le chiavi della quattro ruote. Il malvivente si è dato alla fuga lungo la “Milano – Meda”. Giunto all’altezza di Paderno Dugnano, ha provocato un incidente stradale e ha tentato, con la medesima tecnica del cutter, di rapinare altri due veicoli ad altrettanti automobilisti. Non è finita: si è furtivamente impossessato di un furgone di un terzo automobilista che si era fermato per prestargli soccorso e ha proseguito la fuga.

Intercettato dai carabinieri

Alle 22.20, a seguito di ininterrotte ricerche, il rapinatore è stato intercettato da una gazzella della Sezione Radiomobile della Compagnia di Desio, in via Volta a Cesano Maderno. Era ancora alla guida del furgone e alla vista dei militari ha violentemente speronato la gazzella, per poi terminare la sua corsa contro una fioriera.

Abbandonato il mezzo, in evidente stato d’alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di stupefacenti, è riuscito ad arrampicarsi sul cornicione di una palazzina vicina al luogo dell’incidente. Lì, da un’altezza di 4 metri, ha più volte minacciato di lanciarsi nel vuoto, ferendosi con il taglierino che aveva con sé. Solo la tenacia e la determinazione degli uomini in divisa della Tenenza di Cesano Maderno e della Sezione Radiomobile di Desio ha permesso di scongiurare il peggio: hanno attirato l’attenzione del 38enne, quindi è stato tratto in arresto. Un’operazione che ha richiesto oltre 20 minuti, nel corso dei quali l’area è stata circondata con il supporto di equipaggi forniti dalla Compagnia di Seregno e dal Nucleo Radiomobile di Milano, oltre che della Stazione dei carabinieri di Varedo.

Sono scattate le manette

Sono scattate così le manette. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per rapina. Trasportato all’ospedale di Desio, gli è stata diagnosticata una crisi d’astinenza da stupefacente, oltre ad alcune ferite superficiali al collo.