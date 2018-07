Era rimasto a secco di benzina e ha pensato bene di rubare un portafoglio per fare il pieno. E’ finita che è stato beccato dai carabinieri e denunciato per furto con destrezza. Nei guai un 18enne incensurato, studente universitario.

Ruba un portafoglio: denunciato

E’ successo a Carate. Lunedì mattina l’auto con a bordo un 18enne della zona si è fermata perché senza benzina. L’automobilista, con le tasche vuote come il serbatoio della sua quattro ruote, ha chiesto aiuto a una donna di mezza età che stava passando in quel momento.

“Mi presta 5 euro per fare benzina?”. La donna ha acconsentito ma, una volta estratto il portafoglio, ha ricevuto l’amara sorpresa. Il 18enne, infatti, gliel’ha sottratto per poi darsela a gambe levate. Lei non si è persa d’animo e ha chiamato i carabinieri.

Beccato dopo il pieno

Intanto lo studente si era diretto verso la pompa di benzina. Perdendo così minuti preziosi. I militari, infatti, lo hanno raggiunto nel giro di poco e fermato con in mano ancora il portafoglio rubato. All’interno, 35 euro. Lui non ha cercato scuse, ammettendo quando fatto.

E’ stato così denunciato per furto con destrezza.