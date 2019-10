Ruba un profumo viene arrestato mentre si allontana dal negozio. Venerdì mattina i carabinieri di Nova Milanese hanno fermato un 47enne

Non è andato molto lontano il 47enne di Cinisello Balsamo, già noto alle forze dell’ordine, che venerdì mattina ha sottratto un prodotto al Tigotà di via Venezia, a Nova Milanese. L’uomo è entrato nel punto vendita fingendosi un normale cliente. Si è aggirato tra gli scaffali, ha scelto un profumo del valore di 71 euro e dopo aver strappato l’antitaccheggio lo ha nascosto addosso.

Intercettato da una pattuglia e fermato in via Diaz

Il personale del negozio però ha notato i movimenti sospetti dell’uomo e ha chiamato le forze dell’ordine per fornire una sua sommaria descrizione. Una pattuglia dei carabinieri di Nova si è messa subito alla ricerca del 47enne segnalato, intercettandolo poco distante, mentre camminava in via Diaz. I militari lo hanno quindi fermato e arrestato.