Rubano biciclette in stazione a Varedo sorpresi e arrestati. Una donna di 18 anni e un uomo di 37 sono stati fermati dai carabinieri di Varedo mentre cercavano di portare via due mountain bike. E’ successo ieri, giovedì 26 luglio, alle 17,30

La loro intenzione era di rubare due biciclette, così ieri pomeriggio si sono recati in un posto dove ce ne sono parecchie e hanno scelto le più costose. Una volta arrivati nel parcheggio della stazione si sono messi all’opera per portare via due mountain bike del valore di circa trecento euro. I loro movimenti furtivi non sono passati inosservati a un pendolare che, vista la scena, ha chiamato il 112 consentendo un tempestivo intervento delle forze dell’ordine

Sul posto sono accorsi nel giro di pochi minuti i carabinieri della caserma di Varedo. Con il supporto degli agenti della Polizia locale sono riusciti a sorprendere la coppia in flagranza di reato e ad arrestarla. Si tratta di due italiani: una ragazza di 18 anni di Carugate e un uomo di 37, residente a Cantello, in provincia di Varese.

Entrambi sono già noti alle forze dell’ordine, lui ha anche precedenti per rapina. Dopo l’arresto di ieri, questa mattina si sono presentati davanti al giudice per la direttissima.